Международная группа ученых установила, что алкогольное опьянение и недосыпание имеют много совпадений. К таким выводам специалисты пришли после того, как провели исследование, участие в котором приняли несколько сотен добровольцев.
Этим исследованием ученые пытались выяснить, как именно недосып влияет на организм человека. В полученных материалах от проведенных экспериментов сообщается, что отказ от сна может приводить к различным типам сенсорных расстройств, способных вызвать самоизоляцию, галлюцинации и другие расстройства психики.
Специалисты также отметили, что аналогичные расстройства функционирования организма наблюдаются и при алкогольном опьянении. Стоит отметить, что во время проводимых исследований ученым удалось проверить способности человека принимать адекватные решения в зависимости от количества часов, выделенных на сон.
Из-за понижения мозговой активности при недосыпе специалисты не рекомендуют принимать серьезные решения. Также ученые отметили, что для полного восстановления организма после напряженного человеку необходимо более восьми часов.
Специалисты и далее намерены изучить влияние сна на отдельные органы человека.
Ученые сравнили недосыпание с алкогольным опьянением
Международная группа ученых установила, что алкогольное опьянение и недосыпание имеют много совпадений. К таким выводам специалисты пришли после того, как провели исследование, участие в котором приняли несколько сотен добровольцев.
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