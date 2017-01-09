Небольшой снег пройдет в Приморье в понедельник, 9 января 08:18, 09 января Небольшой снег пройдет в Приморье в понедельник, 9 января
В Приморье ночью произошел пожар в казарме 20:58, 08 января В Приморье ночью произошел пожар в казарме
Что говорил президент РФ россиянам под Новый год с 2001 года? 20:29, 08 января Что говорил президент РФ россиянам под Новый год с 2001 года?
Новостная лента
Январь, 09 понедельник
08:46
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
08:46
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
08:35
«Время говорить»: о мужском здоровье Видео
08:33
Ученые сравнили недосыпание с алкогольным опьянением
08:23
«Время говорить»: Спортивный туризм. Природа вместо гаджетов Видео
08:18
Небольшой снег пройдет в Приморье в понедельник, 9 января
06:02
Опознаны останки 74 пострадавших при крушении Ту-154 человек
04:31
Развлекательную передачу «Угадай мелодия» закрыли из-за нацистского приветствия
03:01
Чем отличается женское отношение к оральному сексу от мужского?
01:50
Самые ожидаемые гаджеты-2017
Январь, 08 воскресенье
23:41
Ученые: Сексуальные интересы женщин зависят от положения в обществе
22:27
Бывшую участницу "Дома-2" предложили лишить родительских прав Фото и Видео
20:58
В Приморье ночью произошел пожар в казарме
20:29
Что говорил президент РФ россиянам под Новый год с 2001 года?
19:39
Новогодние обещания-2017: пожелать и не исполнить?
18:00
Владивостокцев не пускают в Москву
17:25
В США сразу три пары близнецов родилось с "разницей в год"
17:05
Лучшие хоккеисты-любители борются за кубок главы Владивостока Фото
16:31
В пригороде Владивостока обнаружен повешенный парень
16:21
Приговор сыну приморского депутата вынесут в апреле
15:59
Составлен ТОП бесстыдниц Инстаграма-2016
15:24
В Приморье выгорел продуктовый мини-маркет
15:04
Во Владивостоке найден труп рыбака
14:27
Приморцам рассказали, когда можно раздеваться в храмах Фото
14:02
Приморцам напоминают, как кататься с гор - и не свернуть себе шею Фото
13:27
В центре Владивостока горожане отметили Рождество Фото
12:59
В Белоруссии ищут способ восстанавливать разрушенную алкоголем печень
12:31
В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель
11:47
Алкоголикам Приморья устроили похмелье на Новый год Адреса
11:30
Памяти Гали Яковлевны Островской
11:10
Верующие Приморья отметили Рождество с МЧС Фото
10:34
Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Ученые сравнили недосыпание с алкогольным опьянением

Специалисты намерены изучить влияние сна на отдельные органы
Фото: planet-today.ru Фото: planet-today.ru
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Международная группа ученых установила, что алкогольное опьянение и недосыпание имеют много совпадений. К таким выводам специалисты пришли после того, как провели исследование, участие в котором приняли несколько сотен добровольцев.

Этим исследованием ученые пытались выяснить, как именно недосып влияет на организм человека. В полученных материалах от проведенных экспериментов сообщается, что отказ от сна может приводить к различным типам сенсорных расстройств, способных вызвать самоизоляцию, галлюцинации и другие расстройства психики.

Специалисты также отметили, что аналогичные расстройства функционирования организма наблюдаются и при алкогольном опьянении. Стоит отметить, что во время проводимых исследований ученым удалось проверить способности человека принимать адекватные решения в зависимости от количества часов, выделенных на сон.

Из-за понижения мозговой активности при недосыпе специалисты не рекомендуют принимать серьезные решения. Также ученые отметили, что для полного восстановления организма после напряженного человеку необходимо более восьми часов.

Специалисты и далее намерены изучить влияние сна на отдельные органы человека.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Чем отличается женское отношение к оральному сексу от мужского?
03:01, 09 января 2017 Чем отличается женское отношение к оральному сексу от мужского?

На этот вопрос ответили британские ученые

Ученые: Сексуальные интересы женщин зависят от положения в обществе
23:41, 08 января 2017 Ученые: Сексуальные интересы женщин зависят от положения в обществе

Партнер зависит от успешности дамы

В Белоруссии ищут способ восстанавливать разрушенную алкоголем печень
12:59, 08 января 2017 В Белоруссии ищут способ восстанавливать разрушенную алкоголем печень

Технология будет основана на применении растительных веществ

Установлен идеальный возраст для лишения девственности
23:06, 07 января 2017 Установлен идеальный возраст для лишения девственности

Ученые не рекомендуют торопиться

Мозг можно накачать, занимаясь спортом, - ученые
23:45, 06 января 2017 Мозг можно накачать, занимаясь спортом, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, когда мужчина окончательно прощается с детством
22:10, 06 января 2017 Ученые узнали, когда мужчина окончательно прощается с детством

Специалисты узнали, что привлекает мужское население в детских развлечениях

Частый секс влияет на размер и форму половых органов, - ученые
18:07, 06 января 2017 Частый секс влияет на размер и форму половых органов, - ученые

Специалисты выяснили, почему женщины теряют интерес к потомству