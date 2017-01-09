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Небольшой снег пройдет в Приморье в понедельник, 9 января
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Развлекательную передачу «Угадай мелодия» закрыли из-за нацистского приветствия
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Чем отличается женское отношение к оральному сексу от мужского?
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Ученые: Сексуальные интересы женщин зависят от положения в обществе
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В Приморье ночью произошел пожар в казарме
20:29
Что говорил президент РФ россиянам под Новый год с 2001 года?
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«Время говорить»: Спортивный туризм. Природа вместо гаджетов

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Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

35-летие в этом году празднует отдел туризма и краеведения Владивостокского городского Дворца детского творчества. За это время команда специалистов – путешественников, исследователей и краеведов, воспитала не одно поколение учеников, которые сегодня идут по стопам своих учителей. О работе отдела вчера и сегодня смотрите в видеосюжете с Анной Бережной

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