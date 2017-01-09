35-летие в этом году празднует отдел туризма и краеведения Владивостокского городского Дворца детского творчества. За это время команда специалистов – путешественников, исследователей и краеведов, воспитала не одно поколение учеников, которые сегодня идут по стопам своих учителей. О работе отдела вчера и сегодня смотрите в видеосюжете с Анной Бережной
«Время говорить»: Спортивный туризм. Природа вместо гаджетов
_______________________________________________________________________________________Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.
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