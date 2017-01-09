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Небольшой снег пройдет в Приморье в понедельник, 9 января

На дорогах гололедица
Фото: kovrov33.ru Фото: kovrov33.ru
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Облачно, местами небольшой и умеренный снег. Ветер северный, север-западный умеренный. Температура воздуха 0...-13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, в первой половине дня небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха -5...-7°С, к вечеру понижение до -12...-14°C.

В Уссурийске облачно, временами небольшой снег. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10°C.

В Находке облачно, небольшой снег. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5°C, вечером понижение до -10...-12°C.

Историческая справка: 9 января погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) была холодной. Минимальная температура воздуха в 1951 году составила −29,9 °С. Максимальная температура воздуха +3,0 °С отмечалась в 1990 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 14, метель и поземок — в 5, туман — в 3 случаях. Наибольшее количество осадков за сутки (23 мм) выпало в 1928 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 24 м/с) регистрировалась в 1940 году.

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