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Чем отличается женское отношение к оральному сексу от мужского?

На этот вопрос ответили британские ученые
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Ученые из Великобритании определили, что мужчины и женщины по-разному относятся к оральному сексу. Такой вид любовных утех вызывает у них разные эмоции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Научные работники Тихоокеанского университета и английской школы гигиены и тропической медицины задались целью выяснить, как молодежь, только начинающая половую жизнь, относится к оральному сексу. Для этого они провели опрос среди большого количества мужчин и женщин в возрасте от 16 до 28 лет.
Как оказалось, девушки чаще соглашаются на оральные ласки, а вот мужчины, как показали результаты опроса, хотят заниматься оральным сексом со своими партнершами не так уж и часто. Более того, многие мужчины чувствуют отвращение к женским половым органам.
Опрос добровольцев показал: мужчины в возрасте до 18 лет не готовы были занять активную позицию, если у них не возникало такого желания.
Таким образом, ученые выяснили, что девушки чаще парней готовы доставить удовольствие партнеру отмеченным видом любовных утех.

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