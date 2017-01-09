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Развлекательную передачу «Угадай мелодия» закрыли из-за нацистского приветствия

Инцидент произошел в Литве
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В Литве закрыли развлекательную передачу «Угадай мелодия», которую транслировал телеканал LTR. Об этом проинформировало руководство государственного телеканала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как известно, скандал произошел в пятницу, 6 января. Так, одна из участниц передачи - актриса литовского театра и кино Аста Баукуте - продемонстрировала в эфире нацистское приветствие.
«То, что случилось, не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы», - заявил генеральный директор телеканал Римвидас Палецкис.
Как стало известно, во время записи программы Аста Баукуте угадала песню композитора Симонаса Донсковаса, который является евреем по происхождению, после чего одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и вслух громко прокричала «еврей».
«Когда я узнал о данном эпизоде программы «Угадай мелодию», я его сразу же посмотрел. Я шокирован. Как ответственный за программы канала и временно исполняющий обязанности гендиректора, я прошу прощения у наших зрителей», - поделился Палецкис.
Стоит отметить, что съемки передачи, которые были запланированы на 7 января, уже отменили. По словам ведущих программы, они не ожидали, что этот эпизод будет показан в эфире.
«В субботу съемки передачи проводиться не будут. Передача уже удалена из медиатеки LRT», - добавил гендиректор телеканала.
Сама же актриса Аста Баукуте сообщила, что удивлена закрытием программы.
«Если вы ищите на ровном месте конфликты, то ищите их в другом месте. Это развлекательная программа, а не политическая», — подчеркнула она.

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