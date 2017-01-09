Самые ожидаемые гаджеты-2017

Новинки были презентованы на выставке в Лас-Вегасе

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В СМИ был опубликован ТОП гаджетов, которые станут самыми ожидаемыми в 2017 году. Надо сказать, что несмотря на появление виртуальных и «умных» приборов лидирующие позиции достались смартфонам-флагманам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Все эти новинки были презентованы в рамках выставки CES в Лас-Вегасе.

Так, на первом месте оказалась смартфоны Samsung и Apple, которые не только обогатят своих создателей, но и станут самыми востребованными новинками 2017 года.

На втором месте расположились технологии виртуальной реальности (AR/VR), которые были презентованы после десятилетий разработок. Тройку лидеров замыкают беспилотники, над которыми в 2016 году работали все крупные концерны. И если Uber все еще проводит тесты, то nuTonomy уже вывел прототип на дороги Сингапура.

Также в 2017 году стоит ожидать повсеместное внедрение Интернета-вещей (IoT), который существенно облегчит жизнь всем людям.

Говоря о смартфонах следует отметить, что одними из самых ожидаемых устройств стали Samsung Galaxy 8 и юбилейный iPhone. Со слов китайских инсайдеров, в 2017 Apple представит сразу 3 устройства: красный iPhone 8 Ferrari, iPhone 7s (4,7 дюймов), 7s Plus (5,5 дюймов). Также премиальный смартфон будет оборудован технологиями AMOLED и беспроводной зарядкой.

Кроме того, в рейтинг самых ожидаемых новинок 2017 года попали: динамики от LG Levitating Portable Speaker, которые при работе могут летать по воздуху, позволяя слушателю почувствовать все мыслимые оттенки звука; smart-футболка Polar, анализирующая пульс человека и преодолеваемое им расстояние; мусорное ведро, способное составить список рекомендуемых покупок на основе того, что хозяин в него выкидывает.

Также на выставке были представлены бытовые роботы, умное зеркало, контактные линзы с датчиками, беспроводные наушники-переводчики.