Ученые: Сексуальные интересы женщин зависят от положения в обществе

Партнер зависит от успешности дамы

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Американские ученые из Университета Нью-Йорка заявили о том, что сексуальные предпочтения женщин зависят от их социального статуса и успешности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Исследование доказало, что с возрастом у женщин меняются критерии, по которым они ищут спутника жизни. Хотя они всегда знают, какого человека хотели бы видеть рядом с собой.

Ведущий автор исследования психолог Николь Камерон подчеркнула, что женщины более избирательны в выборе спутника жизни.

Так, для женщин с высоким социальным статусом важно, чтобы их избранник обладал высоким интеллектом, был успешен в своей профессии, а также умел пошутить. Для них физические данные избранника менее важны. Но многие представительницы прекрасного пола обращают внимание и на бывших партнерш мужчин, которые оказывают определенное психологическое виляние на них.

При этом у женщин с более низким социальным статусом на первое место выходят физические данные партнера. Как отмечают ученые, в данном случае процесс отбора происходит по тем же принципам, что и у грызунов: мыши чаще всего выбирают крупных самцов для продолжения рода. Примечательно, что большинство юных дам также мечтают о сексуальном партнере.