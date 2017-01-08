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Общество

Бывшую участницу "Дома-2" предложили лишить родительских прав

За курение кальяна при ребенке
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Поклонники экс-звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь предложили лишить ее родительских прав за то, что она курила кальян в присутствии старшего сына.

В настоящее время Дарья Пынзарь вместе со своим мужем Сергеем и старшим сыном Артемом находится на отдыхе на солнечном курорте. Брать младшего сына Давида в заграничную поездку звезды «Дома-2» не стали, а оставили его в Москве, но совсем не это не понравилось поклонникам звездной пары.
Судя по фото и видео, которыми Дарья щедро делится с подписчиками своего Инстаграм, чета Пынзарей отлично проводит время в отпуске. Больше всего внимания привлек ролик, на кадрах которого молодая мама курит кальян, держа бокал с неизвестной жидкостью в руках.
Судя по комментарию к видео, оставленном экс-звездою «Дома-2», в тот день чета Пынзарей веселилась на пляже без своего сына. Однако пользователи соцсети похоже не обратили внимания на слова Дарьи и решили, что она курит и пьет при ребенке, за что тут же принялись ее порицать.
Дарья, судя по хэштегам к видео - #тыжемать и #мамыпоймут, догадывалась, что ее будут критиковать за такой ролик, однако вряд ли она могла подумать, что фолловеры оставят десятки комментариев «фуууу» и «ужас». И уж тем более девушка не предполагала, что за курение кальяна блюстители морали предложат лишить ее родительских прав.
Тем не менее, именно такое предложение высказали особо высокоморальные юзеры после просмотра видео. Поклонники Пынзарь заявили, что нормальная мать не должна так себя вести, ведь она подает дурной пример своему сыну. Звездам «Дома-2» фолловеры порекомендовали серьезнее относиться к воспитанию детей. 

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