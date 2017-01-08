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В Приморье ночью произошел пожар в казарме

Информация уточняется
Фото: Інформатор Фото: Інформатор
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Ночью с 7 на 8 января в поселке Славянка Приморского края произошел пожар в казарме Морского полка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Информация уточняется.

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