Ночью с 7 на 8 января в поселке Славянка Приморского края произошел пожар в казарме Морского полка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Информация уточняется.
В Приморье ночью произошел пожар в казарме
Информация уточняетсяВладивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.
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