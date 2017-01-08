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В пригороде Владивостока обнаружен повешенный парень

Информация уточняется
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Утром 8 января в поселке Трудовое под Владивостоком был обнаружен труп повешенного молодого человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Фото прислано подписчиком группы. Информация уточняется.

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