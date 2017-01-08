Утром 8 января в поселке Трудовое под Владивостоком был обнаружен труп повешенного молодого человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль. Фото прислано подписчиком группы. Информация уточняется.
В пригороде Владивостока обнаружен повешенный парень
Информация уточняетсяВладивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
16:21, 08 января 2017 Приговор сыну приморского депутата вынесут в апреле
Молодой человек обвиняется в кибермошенничестве
15:24, 08 января 2017 В Приморье выгорел продуктовый мини-маркет
Горели проводка, холодильник и потолок
15:04, 08 января 2017 Во Владивостоке найден труп рыбака
Страшную находку спасатели сделали в Рождество
12:31, 08 января 2017 В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель
Содержание метанола в жидкости в 486 раз превысило нормативы
10:34, 08 января 2017 Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье
Возбуждено 18 уголовных дел
09:59, 08 января 2017 "Пушистик", "Боярышник" и "Хлебный люкс": чем травили людей в городе Артеме?
В Приморье объявлен бой продаже суррогата
08:39, 08 января 2017 Находкинских алкоголиков лишили спирта с серебром и "Боярышника"
В Приморье объявлен бой продаже суррогата