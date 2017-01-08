Лучшие хоккеисты-любители борются за кубок главы Владивостока 17:05, 08 января Лучшие хоккеисты-любители борются за кубок главы Владивостока (Фото)
В пригороде Владивостока обнаружен повешенный парень 16:31, 08 января В пригороде Владивостока обнаружен повешенный парень
Приговор сыну приморского депутата вынесут в апреле 16:21, 08 января Приговор сыну приморского депутата вынесут в апреле
Новостная лента
Январь, 08 воскресенье
17:35
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
17:35
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
17:35
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
17:25
В США сразу три пары близнецов родилось с "разницей в год"
17:05
Лучшие хоккеисты-любители борются за кубок главы Владивостока Фото
16:31
В пригороде Владивостока обнаружен повешенный парень
16:21
Приговор сыну приморского депутата вынесут в апреле
15:59
Составлен ТОП бесстыдниц Инстаграма-2016
15:24
В Приморье выгорел продуктовый мини-маркет
15:04
Во Владивостоке найден труп рыбака
14:27
Приморцам рассказали, когда можно раздеваться в храмах Фото
14:02
Приморцам напоминают, как кататься с гор - и не свернуть себе шею Фото
13:27
В центре Владивостока горожане отметили Рождество Фото
12:59
В Белоруссии ищут способ восстанавливать разрушенную алкоголем печень
12:31
В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель
11:47
Алкоголикам Приморья устроили похмелье на Новый год Адреса
11:30
Памяти Гали Яковлевны Островской
11:10
Верующие Приморья отметили Рождество с МЧС Фото
10:34
Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье
09:59
"Пушистик", "Боярышник" и "Хлебный люкс": чем травили людей в городе Артеме? Фото
09:30
Гороскоп на 8 января
08:39
Находкинских алкоголиков лишили спирта с серебром и "Боярышника" Фото
07:53
В Приморье продолжается теплая зима
06:03
Ученые подсчитали, как быстро эпидемия зомби уничтожит человечество‍
04:24
13 тысяч нетрезвых водителей выявили в Приморье за год
03:01
Все гороскопы на 2017 год
01:20
Государство может сэкономить на пенсионерах более 600 миллиардов рублей
Январь, 07 суббота
23:06
Установлен идеальный возраст для лишения девственности
22:19
О карантинном контроле в Приморье в 2016 году
20:04
В Приморье на впустили 3 партии радиоактивных автомобилей за год
19:34
Во владивостокском продуктовом магазине нашли спирт под прилавком
18:01
В Приморском крае младенцы стали выживать чаще
17:56
Приморские полицейские провели новогодний рейд
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Приговор сыну приморского депутата вынесут в апреле

Молодой человек обвиняется в кибермошенничестве
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Насколько жестким будет приговор в отношении сына депутата Государственной думы в Приморье Романа Селезнева, станет известно в апреле этого года. В 2016 году присяжные федерального суда Западного округа Вашингтона в США признали его виновным в кибермошенничестве на сумму 170 млн долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА PrimaMedia.

Ранее американская прокуратура доказала, что Селезнев похитил несколько тысяч номеров кредитных карт и перепродал их на "черном рынке" за 170 млн долларов. Оглашение приговора несколько раз переносилось — сперва оно должно было состояться 2 декабря 2016 года, затем в феврале 2017-го. Новой датой назначено 21 апреля.

"При отсутствии чрезвычайных обстоятельств никаких дальнейших отсрочек не будет", — приводит ресурс слова судьи Ричарда Джонса из официального постановления.

Новый адвокат Романа Селезнева Игорь Литвак, нанятый в начале декабря 2016 года, ходатайствовал об отсрочке вынесения приговора до июня 2017 года, однако следствие заявило, что дело начинает сильно затягиваться, и согласилось отложить слушание на срок не позднее середины апреля.

Отметим, что вердикт присяжных является основанием для вынесения приговора судом.

Напомним, 31-летего Романа Селезнева арестовали летом 2015 года на Мальдивских островах и 8 августа доставили в тюрьму Сиэтла. Власти США считают, что он входил в группировку хакеров из РФ Operation Open Market. Еще в марте 2011 года прокуратура штата Вашингтон предъявила Роману Селезневу обвинения в компьютерном мошенничестве и хищении личных данных. Представители американской прокуратуры тогда заявили, что он взламывал базы данных розничных торговых сетей и ресторанов в США. Полученные таким образом номера банковских карт и сроки их действия затем перепродавались на подконтрольных хакерам интернет-форумах. По оценке следствия, доход от продаж составил более 2 млн долларов. В 2012 году 19 членов группировки были арестованы, но Роману Селезневу тогда удалось скрыться. В августе 2016 года суд присяжных Сиэтла признал сына депутата виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения. Отцом подсудимого является депутат Госдумы от Приморья (ЛДПР) Валерий Селезнев.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье выгорел продуктовый мини-маркет
15:24, 08 января 2017 В Приморье выгорел продуктовый мини-маркет

Горели проводка, холодильник и потолок

Во Владивостоке найден труп рыбака
15:04, 08 января 2017 Во Владивостоке найден труп рыбака

Страшную находку спасатели сделали в Рождество

В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель
12:31, 08 января 2017 В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель

Содержание метанола в жидкости в 486 раз превысило нормативы

Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье
10:34, 08 января 2017 Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье

Возбуждено 18 уголовных дел

09:59, 08 января 2017 "Пушистик", "Боярышник" и "Хлебный люкс": чем травили людей в городе Артеме?

В Приморье объявлен бой продаже суррогата

Находкинских алкоголиков лишили спирта с серебром и
08:39, 08 января 2017 Находкинских алкоголиков лишили спирта с серебром и "Боярышника"

В Приморье объявлен бой продаже суррогата

13 тысяч нетрезвых водителей выявили в Приморье за год
04:24, 08 января 2017 13 тысяч нетрезвых водителей выявили в Приморье за год

Злостные нарушители Правил дорожного движения привлечены к уголовной ответственности