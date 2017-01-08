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Владивостокцев не пускают в Москву

Вылет из Кневичей отложен на 19:15
Фото: 123RF.com Фото: 123RF.com
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 января, часть авиапассажиров в главном аэропорту Приморья столкнулась с существенной задержкой. Отправление рейса SU-1703 из Владивостока в Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» отложила с 14:05 до 19:15, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА «Восток-Медиа».

Сейчас табло аэропорта Владивосток информирует о задержке двух рейсов - SU-1702 из Шереметьево и SU-1703 в обратном направлении. Airbus 330 должен был приземлиться в приморской столице ещё в 12:20, но сейчас расчётное время приземления этого московского борта - 17:50. В справочной аэропорта пояснили, что опоздание связано с «ожиданием воздушного судна из другого рейса».

Соответственно, сдвинулось и время вылета сотен пассажиров, которые после новогоднего отдыха возвращаются домой в Москву либо летят туда в командировку. Вылет SU-1703 из Владивостока теперь запланирован на 19:15 вместо 14:05.

Остальные рейсы в международном аэропорту Владивосток выполняются по расписанию.

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