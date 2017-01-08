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Общество

Опознаны останки 74 пострадавших при крушении Ту-154 человек

Проведено ДНК-исследование
Фото: Дождь Фото: Дождь
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Спустя 2 недели после катастрофы Ту-154 над Черным морем опознаны останки 74 погибших, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Для идентификации останков эксперты проводили генетическую экспертизу. Был проведен сравнительный анализ ДНК останков с данными ДНК всех родственников погибших пассажиров и членов экипажа Ту-154.

Идентификацию фрагментов тел проводили сотрудники Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Всего им передали более чем 240 фрагментов тел. Останки 18 человек до сих пор не обнаружены.
Эксперты также отметили, что на телах погибших, а также на их вещах, не было обнаружено следов горюче-смазочных материалов. Специалисты, занимающиеся расследованием причин крушения Ту-154 над Черным морем, исключили версию теракта на борту этого самолета.
Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, потерпел крушение недалеко от Сочи. На борту воздушного находились 92 человека, среди них военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
Следствие считает, что причиной этой трагедии могла стать техническая неисправность самолета, а также ошибка экипажа. Сейчас эксперты продолжают анализировать данные, сохранившиеся на поднятых со дна Черного моря бортовых самописцах Ту-154.

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