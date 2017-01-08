Составлен ТОП бесстыдниц Инстаграма-2016

Самой бесстыжей звездой признана Ким Кардашьян

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

В Сети появился список ТОП-10 самых бесстыжих звёзд Instagram 2016 года. Рейтинг составлялся на основе количества и степени интимности откровенных фотографий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Лидером данного рейтинга стала телеведущая Ким Кардашьян, которая на протяжении прошлого года не переставала удивлять своих подписчиков эротическими снимками. Напомним, что ранее журнал Maxim назвал Ким самой желанной девушкой в мире.

Второе место досталось модели Джиджи Хадид. В соцсети Инстаграм у девушки больше 16 миллионов подписчиков. Стоит отметить, что блондинка, которая любит учувствовать в самых откровенных фотосессиях, получила звание лучшей модели в номинации от The Fashion Awards.

Тройку лидеров в рейтинге ТОП-10 пошлых и бесстыжих звезд замыкает актриса и модель Кара Делевинь. В Instagram на девушку в 2016 году подписалось больше 143 миллионов человек. Напомним, что журнал Esquire публиковал фотосессию с полностью оголенной Делевинь.

Четвертое место в рейтинге заняла известная модель Хейли Болдуин, дочь актёра Стивена Болдуина. Что касается пятого места, то оно досталось младшей сестре Джиджи Хадид Белле.

В ТОП-10 также попали Эмили Ратаковски, Барбара Палвин, которую журнал Sports Illustrated назвал самой раскрепощенной моделью 2016 по мнению читателей.

Добавим, что в списке также оказалась модель Алессандра Амбросио и модель Сахара Рэй, которая стала мисс «красивой попкой». Сообщается, что у бывшей девушки Джастина Бибера в Instagram множество обнаженных фото.