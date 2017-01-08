Что говорил президент РФ россиянам под Новый год с 2001 года?

Анализ праздничных речей глав государства за 16 лет

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Портал Griffon посмотрел предновогодние речи глав России с 2001 по 2016 год и заметил, что о будущем в них говорится очень мало, сообщает РИА VladNews. Характерно, что практически во всех речах поднимались темы престижа страны и единства нации, а вот после того, как Дмитрий Медведев стал главой государства, «стабильность» из новогодних обращений исчезла

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ

Объем большинства новогодних обращений — 220-270 слов. Самое длинное обращение было записано накануне 2014 года, самое короткое — накануне 2006.

С 2001 года новогодние обращения российских президентов строятся по следующей схеме: сначала президент приветствует граждан и кратко рассказывает, что произошло в уходящем году. Потом глава государства говорит «Дорогие друзья!» и начинается заключительная часть обращения — непосредственно поздравление с Новым годом и пожелания. Такой двухчастной структуре соответствовали все новогодние обращения российских президентов, за исключением обращений в канун 2003, 2006 и 2007 годов, когда президент не разделял речь фразой «Дорогие друзья!»

Первый президент России Борис Ельцин обычно начинал новогодние послания с фразы «Дорогие россияне!». Владимир Путин и Дмитрий Медведев как правило обращались к зрителям так: «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!». Впрочем, перед 2003, 2009, 2013, 2014 и 2015 годами первая часть этого обращения опускалась и президенты говорили просто «Дорогие друзья!».

О ЧЁМ ШЛА РЕЧЬ

Наибольшее внимание в новогодних обращениях президента Путина обычно уделяется прошлому — глава государства рассказывает о том, что удалось осуществить в уходящем году, а что не удалось и почему. А Дмитрий Медведев в своих обращениях отводил больше времени на поздравления, чем на пересказ событий. Наименьшую долю обращений обычно занимают слова о планах на будущее. Накануне 2002, 2004 и 2016 годов будущее и вовсе пропадало из президентских обращений.

Хотя значительная часть новогодних обращений посвящена поздравлениям граждан с Новым годом, президенты говорили и на серьезные политические темы от экономики до борьбы с международным терроризмом. Красной нитью через все президентские обращения проходят темы единства граждан России и престижа страны. Поскольку Новый год — семейный праздник, президенты в своих обращениях много говорят о значении семьи. Темы семьи и единства российских граждан не поднимались только накануне 2002 года.

С 2001 по 2009 год президент в новогодних обращениях регулярно говорил о стабильности и большей уверенности в завтрашнем дне. Однако при Медведеве «стабильность» из новогодних обращений исчезла и пока что так и не появилась вновь. До 2011 года постоянно затрагивался вопрос экономического развития, о нем президент не говорил только в канун 2003 и 2009 годов. После 2011 года об экономике в новогоднюю ночь было сказано только один раз — перед началом 2014 года.

В годы, когда в стране происходили масштабные террористические акты, президент в новогоднем обращении поднимал тему борьбы с международным терроризмом. Исключение составляет канун 2005 года. Хотя в сентябре 2004 года произошел захват школы в Беслане, в новогоднюю ночь президент о терроризме не говорил, только напомнил о том, «что уходящий год был отмечен и драматическими для нашего народа событиями».

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ

Владимир Путин

2001: в стране появились элементы стабильности, но еще не у всех богатый стол, мы должны помнить об этом. Мы собрались вместе и собираем Россию. Мы вступаем в новое тысячелетие, такое повторится лишь с нашими далекими потомками, которым мы оставим в наследство наши успехи и ошибки.

2002: год был в целом успешным, мы много работали, чтобы наша жизнь стала более предсказуемой. Нам удалось немного улучшить жизнь людей, но не всех, об этом надо помнить.

2003: я благодарю вас за то, чего мы достигли в уходящем году и желаю вам исполнения желаний. Пусть каждый из вас будет успешен в делах, ведь именно из них складывается судьба страны.

2004: в прошлом году были сложности, но мы упорно трудились, и это добавило авторитета стране и достоинства народу. Мы верим в лучшее и надеемся сделать то, что пока не смогли.

2005: мы предприняли шаги, направленные на повышение эффективности и открытости власти. Наши приоритеты связаны с духовным и интеллектуальным развитием народа. Нельзя забывать о произошедших трагических событиях. В следующем году мы отмечаем 60-летие победы в ВОВ. Пусть новогодние праздники будут запоминающимися.

2006: из жизни каждого из нас складывается судьба страны. У нас большие планы в экономике и социальной сфере. Мы будем укреплять обороноспособность страны и защищать интересы граждан.

2007: мы увереннее смотрим в будущее. Мы сделаем все возможное, чтобы экономические достижения отразились на жизни всех граждан. Не стоит забывать про старшее поколение, потому что уважение к старшему поколению — признак зрелости общества.

2008: все, что достигнуто, было бы невозможно без вашей поддержки. Мы восстановили территориальную целостность России и почувствовали себя единым народом. Путь, выбранный народом России, приведет нас к успеху.

Дмитрий Медведев

2009: мы вместе уже доказывали, что способны на многое. Я хочу поблагодарить наших родителей и поздравить с праздником наших детей. Сейчас мы все думаем о своих родных.

2010: уходящий год был не самым простым, но мы умеем держать удар. Мы будем строить устойчивую экономику. В новом году мы отмечаем 65-летие победы, нельзя забывать о тех, кто воевал за свободу. Мы хотим, чтобы вы были счастливы. Пусть все будет хорошо.

2011: у нас древняя история, хотя Россия — молодая страна. Дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Теперь и от них зависит будущее страны. Мы делаем все для наших детей, чтобы они жили в счастливой и благополучной стране. Уверен, так и будет.

2012: ровно 20 лет назад мы первый раз встречали Новый год в стране с именем Россия, и наша задача — сохранить ее. Мы все разные, но именно в этом наша сила. Пора открывать шампанское.

Снова Владимир Путин

2013: хочу поблагодарить вас за труд, доверие и поддержку. Мы ждем, что новогодняя ночь подарит нам чудо, а оно, как говорят, случается. Но все же мы рассчитываем в основном на собственные силы. Наши личные планы неотделимы от России. Пусть в каждом доме будет радость, тогда Россия будет стоять нерушимо.

2014: нам пришлось столкнуться с испытаниями, такими как теракты в Волгограде и стихийные бедствия на Дальнем Востоке. Я приехал отметить Новый год на Дальний Восток с теми, кто прошел испытание стихией. Мы будем продолжать борьбу с терроризмом и восстановим и построим все, что намечено.

2015: из счастья каждого человека складывается процветание России. Любовь к Родине — одно из самых возвышающих чувств. Она проявилась в братской поддержке жителей Крыма. Я хотел бы поблагодарить вас за сплоченность. Мы должны осуществить все намеченное.

2016: мы благодарны тем, кто всегда на посту. Я особо хотел бы поздравить военнослужащих, ведущих борьбу с международным терроризмом. Мы отмечали 70-летие победы в ВОВ, сила духа наших предков будет помогать нам отвечать на современные вызовы. Произнесем тост за процветание России.