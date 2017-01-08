Лучшие хоккеисты-любители борются за кубок главы Владивостока

За главный приз сезона 2017 года поборются 16 команд-любителей

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

7 и 8 января на хоккейных площадках столицы Приморья прошли игры турнира по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В первый день соревнований на лёд муниципальных хоккейных коробок вышли команды первой группы - «Болотные вепри», «Бриз», «Босфор», «Ярость».

Как сообщили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, турнир по хоккею среди непрофессиональных команд проводится в городе седьмой год подряд. За главный приз сезона 2017 года поборются 16 команд-любителей среди которых команды-ветераны - «Викинги», «Беркут», «Босфор», «Бриз», «Болотные вепри», «Tandra», «Терминал», «Ярость», «Змеинка», «Почтенное общество», «Витязь», а также команды-новички - «Молот», «Молот -2», «Рубин-2003», «Русский остров» и «Старт».

Все команды поделены на четыре группы.