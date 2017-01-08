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Общество

Новогодние обещания-2017: пожелать и не исполнить?

Возможно ли сдержать свое собственное слово
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Социальная сеть «Вконтакте» запустила хештег #ВНовомГодуЯОбещаю, которым пользователи помечают записи со своими предновогодними обещаниями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Griffon, который проанализировал посты в соцсети и на основании 1072 случайных записей обобщил информацию о том, что себе обещают россияне накануне наступающего 2017 года.

Самое распространенное обещание — посвящать больше времени интеллектуальному развитию. 19% пользователей пообещали, что в 2017 году они будут больше читать, изучать иностранные языки или постараются лучше учиться. Среди других распространенных обещаний — уделять больше времени близким людям и заниматься спортом. Записи об этом оставили по 10% пользователей социальной сети. Материальные вопросы, судя по этой выборке, пользователей волнуют мало — только 1% пообещал себе что-то купить. Впрочем, такая же доля пользователей обещает просто быть счастливыми.

Любопытно, что целых 6% обещают «ничего не обещать». Некоторые посты такого рода сопровождаются пояснениями о том, что пользователи не хотят обещать того, чего не смогут выполнить. По словам психолога, старшего преподавателя кафедры психологии личности НИУ ВШЭ Ильи Шмелева, такое обещание — это одна из возможных форм избегания ответственности: «Люди могут бояться давать слово или обещание, потому что боятся ответственности. Если человек дал слово, то за него придется отвечать. А отвечать людям зачастую не хочется».

ОБЕЩАНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ

Обещания россиян мало пересекаются с новогодними обещаниями жителей США. Американцы в этом смысле более прагматичны. В 2016 году среди наиболее популярных обещаний у них были: наслаждаться жизнью, вести более здоровый образ жизни и похудеть. Обещание проводить больше времени с близкими у россиян на третьем месте, а у американцев на пятом. Обещание научиться чему-то новому, которое у пользователей «Вконтакте» занимает первое место, в американском опросе не было представлено в качестве варианта ответа.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ СТРЕМЛЕНИЕ НАЧИНАТЬ ЖИЗНЬ «С ПОНЕДЕЛЬНИКА»

Илья Шмелев объяснил, почему люди обещают себе начать что-то делать с определенной даты, но в итоге такие обещания не сдерживают:

Обещание начать что-то “с понедельника” или “с Нового года” — это попытка самообмана, потому что если мы к чему-то не приступаем в течение 48 часов, мы к этому не приступим, скорее всего, никогда. Бывает, что у человека есть внутреннее желание что-то сделать, но усилия ему прикладывать не хочется. Соответственно, обещание начать делать что-то с понедельника или со следующего года в данном случае работает как отговорка. Чаще всего, когда понедельник наступает, это обещание забывается или вытесняется. Это самообман. Если человек действительно хочет что-то сделать, он не откладывает это на потом, он начинает предпринимать какие-то шаги хотя бы по чуть-чуть. Например, если человек действительно решил с понедельника заняться английским, он не дожидаясь понедельника идет в магазин за учебником или начинает поиски преподавателя.

Илья Шмелёв, старший преподаватель кафедры психологии личности НИУ ВШЭ

СКОЛЬКО ОБЕЩАНИЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

В России опросы о том, были ли в итоге выполнены обещания, данные себе перед Новым годом, не проводились. По американской статистике, полностью выполняются лишь 8% обещаний. Илья Шмелев пояснил, почему данные себе обещания часто не выполняются: «Будет в итоге выполнено обещание или нет, определяется тем, насколько оно действительно для человека важно. Обещания часто даются не потому что человеку что-то важно, а потому, что это соответствует определенным трендам, социальным требованиям: сейчас модно заниматься спортом, общество поощряет саморазвитие и так далее. Но если сам человек не видит в этом ценности, он такое обещание не выполнит. Делаем мы только то, что нам важно».

Большинству удается следовать данным себе обещаниям хотя бы в течение первого месяца — на этом этапе сдерживать обещания удается 64%. В течение полугода продолжают выполнять новогодние обещания 46%. Молодежи придерживаться данных себе обещаний проще — 39% двадцатилетних выполняют обещанное, а вот среди людей старше 50 таких лишь 14%.

КАК СДЕРЖАТЬ НОВОГОДНИЕ ОБЕЩАНИЯ

Чтобы сдерживать новогодние обещания, стоит сначала определиться, что для вас действительно важно и ценно. «Если важна семья, то понять, что вы можете делать, чтобы поддерживать семью. Если важно здоровье, то как вы можете заниматься спортом так, чтобы себя не насиловать, а наоборот получать удовольствие — выбрать для себя тот вид спорта, который приносит максимум удовольствия. Лучше действовать не из позиции „надо“, „должен“, „обязан“ и др., потому что это позиция, которая скорее ограничивает, а из позиции „что мне важно, чего я хочу“. И через осознание ценности перевести свои желания в действия — подумать, какими способами свое желание можно реализовать, и выбрать для себя самый оптимальный вариант», — советует психолог.

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