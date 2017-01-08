Двойняшек в мире становится все больше

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

В США в новогоднюю ночь зафиксировано сразу три случая рождения двойняшек в разные годы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал Griffon. Об этом рассказал канал CNN.

Первый случай произошёл в Сан-Диего, где девочка родилась в 23:56 31 декабря 2016 году, а её сестра — сразу после полуночи, уже в 2017 году. Немного больший временной разрыв между рождением двойняшек наблюдался в ту же ночь в Атланте: девочка появилась на свет в последний день 2016 года в 23:20, а её брат родился ровно через час, но уже в следующем году. И последний случай был зафиксирован в городе Глендал (штат Аризона). Рождение Сойера значится в медицинской карте 31 декабря 2016 года в 23:50, а его брат Эверетт родился в 00:01 в 2017 году, став первым новорожденным в местном госпитале в новом году.

На стыке 2015 и 2016 годов в США произошёл лишь один случай рождения двойняшек в разные годы, тоже в Сан-Диего. В последнее время учёные установили увеличение доли числа двойняшек среди всех новорожденных во всём мире.