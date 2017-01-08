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Общество

Приморцам рассказали, когда можно раздеваться в храмах

Во время службы постарайтесь не загореться!
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

В канун празднования Рождества Христова в целях недопущения пожаров и других ЧП во время богослужений специалисты госпожнадзора провели в Приморье противопожарные инструктажи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Так, на территории Находки с настоятелями и прихожанами были проведены дополнительные беседы, даны рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в период проведения праздничных служб. Особое внимание уделялось разъяснению правил пожарной безопасности при использовании открытого огня, правилам использования первичных средств пожаротушения, а также действиям, которые необходимо предпринять в случае возникновения пожара. Не остались без внимания и вопросы по наличию необходимого количества первичных средств пожаротушения и состояния эвакуационных выходов.

Прихожанам и жителям города были вручены памятки по соблюдению требований пожарной безопасности во время проведения церковных служб.

Сотрудники МЧС напоминают, что соблюдение этих элементарных правил пожарной безопасности позволит всем верующим провести праздник Рождества Христова без пожаров:

- зажигая свечи у подсвечников, закатывайте рукава одежды;

- под свечой держите кусок бумаги или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду;

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы - в противном случае вы рискуете, наклоняя голову, пострадать от огня;

- следите за детьми, чтобы они не держали горящую свечу рядом со своей либо вашей одеждой;

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, не толпитесь в одном месте;

- заранее узнайте у служителей храма, где находятся запасные выходы из молитвенного зала (путей эвакуации обязательно должно быть несколько, а все двери на выход - открыты);

- если вы всё же не убереглись и одежда загорелась, отбросьте стеснительность - быстро скиньте её, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- если в храме сработала пожарная сигнализация, не пугайтесь: покидайте его спешно, не создавая паники и давки.

Автор фоторепортажа: МЧС Приморского края

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