Во Владивостоке найден труп рыбака

Страшную находку спасатели сделали в Рождество

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке найдено тело 70-летнего рыбака, пропавшего 29 декабря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

"4 января 2017 года в Оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступила информация о том, что 29 декабря 2016 года ушел на рыбалку в районе острова Скребцова (Амурский залив, Советский район г. Владивостока) и до настоящего времени не вернулся мужчина 1946 года рождения Районной полицией отдела № 3 проведены розыскные мероприятия на берегу в районе ж/д станции.

5 января 2017 года для оказания помощи в поиске на акватории Амурского залива от ж/д станции «Чайка» до Коврижки были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

С 10.00 до 18.30 (хбр.) была обследована береговая черта протяженностью 4 км в районе станции Чайка и акватория Амурского залива от станции Чайка до острова Скребцова на площади 5 кв. км. Опрошены рыбаки в районе поиска.

6 января группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (4 человека и 2 единицы техники продолжила поиск пропавшего. Осмотрено 18 км береговой полосы от низководного моста в сторону города и 4 кв. км акватории Амурского залива.

7 января группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (4 человека и 2 единицы техники) продолжила поиск мужчины. Осмотрено 18 кв. км. акватории Амурского залива от низководного моста в сторону посёлка Тавричанка.

В 17.20 (хбр) в 700 метрах от берега на отмели было обнаружено тело пропавшего.

Нарастающим итогом осмотрено 27 кв. км. акватории Амурского залива и 22 км береговой полосы.

Силы и средства: 9 человек и 3 единицы техники, от МЧС России по Приморскому краю 5 человек, 2 единицы техники," говорится в сообщении ведомства.