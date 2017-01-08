Приморцам напоминают, как кататься с гор - и не свернуть себе шею

Зима – время различных забав и развлечений: катания на санках, лыжах, тюбингах, сноубордах. Большинство граждан во время новогодних каникул отправляются на базы отдыха для активного зимнего спорта.
Именно этой теме и были посвящены профилактические беседы, проводимые, специалистами МЧС в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, сотрудники отдела надзорной деятельности Хорольского района проводят инструктажи с отдыхающими на туристических базах.
Главная цель профилактических мероприятий – недопущение травматизма в местах спуска со склонов холмов и сопок.
Специалисты МЧС напоминают любителям зимнего активного отдыха об основных правилах безопасного поведения при спуске с сопок и холмов:
- Найти подходящее место для катания;
- Безопасный спуск должен находиться вдали от дорог и деревьев, иметь пологий, лишённый трамплинов склон;
- При спуске следует избегать большого скопления взрослых и детей.
Важно знать, что соблюдение этих простых мер безопасности поможет избежать возникновения травм.