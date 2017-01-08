В центре Владивостока горожане отметили Рождество

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин поздравил всех собравшихся со светлым праздником

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

7 января православные христиане во всем мире отмечали Рождество Христово. Сотни владивостокцев пришли на центральную площадь города, где митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин поздравил всех собравшихся со светлым праздником, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На городской площади для всех жителей и гостей Владивостока была организована развлекательная программа. На сцене выступили вокальные и хореографические коллективы, прозвучали рождественские песни, а также новогодние композиции.