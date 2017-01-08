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В Белоруссии ищут способ восстанавливать разрушенную алкоголем печень

Технология будет основана на применении растительных веществ
Фото: enterolog.ru Фото: enterolog.ru
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Белорусские специалисты ведут разработку новой технологии, которая позволит восстанавливать человеческую печень, пораженную алкоголем. Соответствующее заявление на презентации «Года науки в Белоруссии» сделал секретарь отделения медицинских наук НАН академик Николай Сердюченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Уникальная медицинская технология будет основана на применении растительных веществ - полифенолов, способных защитить человеческую печень от разрушительного воздействия алкогольных напитков:

«В 2017 году мы планируем изучить гепатопротекторную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени», - пояснил Николай Сердюченко.

Возможность влияния на развитие патологических процессов в печении и способность восстанавливать пораженные клетки, по словам ученого, уже экспериментально доказана. В будущем белорусские исследователи планируют продолжить работу в данном направлении.

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