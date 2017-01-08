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В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель

Содержание метанола в жидкости в 486 раз превысило нормативы
Фото: LiveAngarsk.ru Фото: LiveAngarsk.ru
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

В адрес Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю поступила информация Управления Роспотребнадзора по Иркутской области о выявлении в реализации на территории Иркутской области стеклоомывающей жидкости марки TOSEI, содержание метанола в которой в 486 раз превысило установленные нормативы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.

Согласно информации на маркировке изделия, изготовителем является компания, зарегистрированная во Владивостоке по адресу Пионерская,1.

В отношении изготовителя организованы мероприятия по надзору. При осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений установлено, что производственных мощностей и помещений ООО во Владивостоке не имеет, осуществляет реализацию автомобилей и запчастей по образцам.

Обстоятельства причастности владивостокской фирмы к производству стеклоомывающей жидкости марки TOSEI будут выяснены в ходе проведения административного расследования.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Справка:

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.07.2007 № 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол.

Метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето- сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.

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