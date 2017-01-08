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Фоторепортажи

Верующие Приморья отметили Рождество с МЧС

Спасатели всегда готовы помочь и согреть горячим чаем
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Верующие Приморья отметили Рождество Христово под присмотром сотрудников МЧС, которые подстраховывали людей на массовых гуляниях, прошедших в регионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На центральных площадях, парках и скверах храмов и церквей были развернуты полевые кухни МЧС. Здесь каждый желающий мог отведать вкусной каши и согреться горячим чаем.

Во Владивостоке 7 января на озере Чан прошли соревнования по мотокроссу на льду. Участниками мероприятия стали 30 человек от 3,5 до 50 лет, а также именитые спортсмены Приморья. Во время состязаний мотогонщики показали настоящий класс и продемонстрировали заезды в категориях 50, 65, 85, 125, 500 кубических сантиметров.

Неподалёку от места проведения соревнований сотрудники МЧС развернули целый мобильный городок – организовали выставку пожарной техники с демонстрацией специализированного оборудования, а также приглашали всех участников, болельщиков и зрителей спортивного мероприятия попробовать фирменной каши и выпить сладкого чая из полевой кухни, чем с удовольствием воспользовались дети. Ребята фотографировались на фоне специальной пожарно-спасательной техники, а также задавали спасателям интересующие вопросы. Мобильный комплекс информирования и оповещения населения (МКИОН) подробно всех познакомил присутствующих с деятельностью приморских пожарных и спасателей. С экрана КАМАЗа МКИОН крутились ролики, рассказывающие о героической работе МЧС, звучали патриотические песни.

Главный судья и организатор соревнований Манышев Евгений Леонидович от себя лично, от жителей Приморья и Федерации мотоспорта Владивостока «Легенда» выразил глубокую искреннюю благодарность сотрудникам МЧС края за организацию настоящего праздника. «Радостно видеть, как сотрудники ведомства общаются с детьми, угощают их вкусной едой, рассказывают им о своей профессии. Отдельное спасибо инспекторам ГИМС за обеспечение безопасности во время проведения заездов. Я считаю, мероприятие получилось очень интересным, насыщенным и душевным», – отметил Евгений Манышев.

Врио начальника специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю Алексей Лихолетов отметил: «МЧС находится в полной готовности, чтобы оказать помощь гражданам, а также согреть их в рождественские холода».

Автор фоторепортажа: МЧС Приморского края

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