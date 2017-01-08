Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье

Возбуждено 18 уголовных дел

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи города Уссурийск Приморского края раскрыли серию квартирных краж, совершенных жителями города Спасска на территории Уссурийска. Задержанными оказалась группа лиц, состоящая из мужчины и трех цыганок, возрастом от 22 до 35 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Установлено, что злоумышленники совершали квартирные кражи в период с июля до середины ноября 2016 года. Подозреваемые специализировались на кражах в многоквартирных домах. Они проникали в квартиры через незапертые двери и похищали имущество, находящееся в прихожих: кошельки, сумки, телефоны. Суммы ущерба, причиненного потерпевшим, составляли от 1 000 до 10 000 рублей.

Возбуждено 18 уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Фигурантам уголовных дел может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемые направлены в СИЗО. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.