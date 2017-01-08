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В Приморье продолжается теплая зима

Днем 8 января - до +3°C
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, север-западный слабый. Температура воздуха ночью -6...-32°C, днем +3...-12°C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке ночью небольшая, днем переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный до сильного, днем умеренный. Температура ночью - 10...-12°C, днем -3...-5°C.

В Уссурийске небольшая, днем переменная облачность, без осадков. Ветер ночью слабый, днем северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -22...-24°C, днем -3...-5°C.

В Находке небольшая, днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днем +1...-1°C.

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