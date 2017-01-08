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Россия

Государство может сэкономить на пенсионерах более 600 миллиардов рублей

Пенсионный возраст будут поднимать постепенно
Фото: Life.ru Фото: Life.ru
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Правительство России рассматривает возможность постепенного увеличения пенсионного возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Так, планируется, что возраст выхода на пенсию будет увеличиваться по несколько месяцев в год. Согласно варианту, который сейчас обсуждается в Кабмине, с 2019 года возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличиваться ежегодно на 3 месяца до достижения границы в 65 лет, для женщин – по шесть месяцев в год до достижения 60 лет. Об этом сообщил СМИ глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Помимо этого в правительстве обсуждают возможность увеличения возраста для назначения социальной пенсии, для мужчин на шесть месяцев в год до достижения 70 лет; для женщин — на шесть месяцев до достижения 68 лет.
В Пенсионном фонде предлагают увеличить и стаж, необходимый для начисления досрочной пенсии бюджетникам. Сейчас около 33% пенсионеров – это «досрочники». То есть, получают досрочные пенсии 11 млн. человек. В правительстве предлагают ввести дополнительный тариф на отчисления в ПФ, чтобы выплачивать пенсии «досрочникам». Также рассматривается возможность введения социальных контрактов: тем, кто отказывается от права выхода на досрочную пенсию, будет увеличена заработная плата.
В случае, если все эти нормы будут утверждены, нагрузка на федеральный бюджет к 2030 году снизится на 638 млрд. рублей.
Следует отметить, что, к примеру, в ФРГ пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и женщин. При этом в Германии планируют увеличить возраст выхода на пенсию до 67 лет. Во Франции на пенсию можно выходить в 62 года. При этом необходимо иметь стаж работы 41,5 года, который гарантирует пенсию порядка 70% от прежнего заработка. В полном объеме получают пенсию лишь те французы, которые платили все взносы в пенсионные фонды. В США на пенсию выходят в 65 лет. Но для тех, кто родился после 1938 года, возраст выхода на пенсию составляет 67 лет.
В будущем многие развитые страны планируют увеличить возраст выхода на пенсию до 70 лет как для мужчин, так и для женщин. Это объясняется постепенно растущим показателем средней продолжительности жизни. По расчетам некоторых экспертов к 2060 году пенсионный возраст станет приближаться к отметке 80 лет, а возрастной предел достигнет 120 лет.

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