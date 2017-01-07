На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек

В настоящее время причины возгорания выясняются

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

6 января в 16.20 на пульт пожарной охраны города Находка Приморского края поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном по адресу: Почтовый переулок, 11, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и принялись незамедлительно тушить пламя. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Открытым пламенем горели окна, комнаты, стены, перекрытия и мебель на втором этаже здания, деревянная оконная рама на третьем этаже, а также часть козырька и крыша. В связи с сильным задымлением внутри помещения брандмейстеры приняли решение задействовать три звена газодымозащитной службы.

В 16:38 пожар был локализован, а 18:30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В ходе тушения пожара из дома пожарные спасли 15 человек.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 19 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.