Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье 17:04, 07 января Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек 16:57, 07 января На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены 16:10, 07 января Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
Новостная лента
Январь, 07 суббота
17:19
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
17:19
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
17:19
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
17:04
Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
16:57
На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
16:41
Ученые ищут новый дом для человечества
16:17
Сотрудники приморской ГАИ подарили сиротам новогоднюю сказку
16:10
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
15:36
Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови
14:56
Страшная авария произошла в Приморье
14:21
Фото Анны Семенович без макияжа шокировало ее поклонников Фото
13:52
В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе Фото
13:27
Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке
12:51
Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока Фото
12:12
Владивостокский Дед Мороз ограбил доверчивую женщину
11:42
Рождественское утро в Приморье началось с пожара в торговом центре Фото
11:17
Собчак напугала людей семейным фото из театра Фото
10:47
Житель Владивостока задержан по подозрению в поджоге "крузака"
10:21
Американский бомбардировщик "потерял" двигатель в полете
09:51
В Приморье 10 фирм поплатились за игнорирование Роскомнадзора
09:02
Гороскоп на 7 января
08:25
В Приморье 7 января - хорошая погода
07:42
Оказалось, что Angry Birds - это реальность
06:02
В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов
03:34
ФСБ разыскивает похищенный московский грузовик
02:09
Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши» Видео
00:33
В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры
Январь, 06 пятница
23:45
Мозг можно накачать, занимаясь спортом, - ученые
23:01
Девушка выпала из окна во Владивостоке
22:10
Ученые узнали, когда мужчина окончательно прощается с детством
20:13
В Башкирии погиб школьник, показав приятелю огнедышащего дракона
19:15
Мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду в Китае
18:07
Частый секс влияет на размер и форму половых органов, - ученые
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек

В настоящее время причины возгорания выясняются
Фото: limb.ru Фото: limb.ru
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

6 января в 16.20 на пульт пожарной охраны города Находка Приморского края поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном по адресу: Почтовый переулок, 11, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и принялись незамедлительно тушить пламя. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Открытым пламенем горели окна, комнаты, стены, перекрытия и мебель на втором этаже здания, деревянная оконная рама на третьем этаже, а также часть козырька и крыша. В связи с сильным задымлением внутри помещения брандмейстеры приняли решение задействовать три звена газодымозащитной службы.

В 16:38 пожар был локализован, а 18:30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В ходе тушения пожара из дома пожарные спасли 15 человек.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 19 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Страшная авария произошла в Приморье
14:56, 07 января 2017 Страшная авария произошла в Приморье

Водитель иномарки выжил в лобовом столкновении с фурой

Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке
13:27, 07 января 2017 Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы

Владивостокский Дед Мороз ограбил доверчивую женщину
12:12, 07 января 2017 Владивостокский Дед Мороз ограбил доверчивую женщину

Ущерб превысил 50 тысяч рублей

Рождественское утро в Приморье началось с пожара в торговом центре
11:42, 07 января 2017 Рождественское утро в Приморье началось с пожара в торговом центре

ТЦ находится на первом этаже жилого дома

Житель Владивостока задержан по подозрению в поджоге
10:47, 07 января 2017 Житель Владивостока задержан по подозрению в поджоге "крузака"

Полицейские проверяют гражданина на причастность к аналогичным преступлениям

Американский бомбардировщик
10:21, 07 января 2017 Американский бомбардировщик "потерял" двигатель в полете

По счастью, на борту самолета не было оружия

В Приморье 10 фирм поплатились за игнорирование Роскомнадзора
09:51, 07 января 2017 В Приморье 10 фирм поплатились за игнорирование Роскомнадзора

Мировые судьи вынесли соответствующие решения