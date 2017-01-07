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Культура

Памяти Гали Яковлевны Островской

​Театральная общественность Приморского края понесла большую и невосполнимую утрату
Фото: Вести: Приморье Фото: Вести: Приморье
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

На 81-м году жизни, после тяжелой болезни, ушла из жизни яркий талантливый журналист и театральный критик, заслуженный работник культуры России, доцент кафедры мастерства актера Дальневосточного Государственного Института Искусств Гали Яковлевна Островская.

Она родилась 16 мая 1936 года в Красноярске. В 1956 году окончила Дальневосточный государственный университет, филологический факультет - и со временем стала ведущим и авторитетным специалистом в области телевизионной журналистики и театральной критики.

Гали Яковлевна - автор книг «На сцене и за кулисами», «Телебайки», трилогии о Краевом Академическом театре им. М. Горького. Она автор многочисленных публикаций в краевых и российских изданиях. Ее материалы хорошо знакомы широкому читательскому кругу - тем, кому интересна культурная, творческая и театральная жизнь Приморья.

Большая часть её трудовой деятельности прошла в Приморском Комитете по телевидению и радиовещанию. Г. Я. Островская стояла у истоков становления телевидения в Приморском крае. Начав с должности редактора молодежного вещания, она много лет проработала старшим редактором в литературно-драматической редакции, а затем более 15 лет в должности главного редактора художественного вещания Приморского телевидения.

Одновременно с журналистикой на телевидении она начала свою педагогическую деятельность в Дальневосточном Государственном Институте Искусств, где проработала более 40 лет.

Награждена Знаком Отличия «За заслуги перед Владивостоком» второй степени, Почетными грамотами губернатора Приморского края, и Думы города Владивостока.

Но одна из наград Гали Яковлевны уникальна и беспрецендентна. Она стала единственной из театральных критиков и журналистов Приморья обладательницей Гран-при фестиваля-конкурса «Серебряный медальон». Как правило, эта награда присуждается актерам и режиссерам за яркие работы по итогам театрального сезона Приморским региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ. Именно этой наградой Гали Яковлевна дорожила больше других.

Память об этой яркой незаурядной личности, внесшей существенный вклад в развитие театральной культуры Приморского края, сохранится в сердцах многих людей…

Прощание с Гали Яковлевной Островской состоится 10 января в фойе здания Дальневосточного Государственного Института Искусств.

Приморское региональное отделение

Союза Театральных Деятелей

Российской Федерации.

Труппы Приморских театров.

Коллеги, друзья.

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