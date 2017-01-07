Памяти Гали Яковлевны Островской

На 81-м году жизни, после тяжелой болезни, ушла из жизни яркий талантливый журналист и театральный критик, заслуженный работник культуры России, доцент кафедры мастерства актера Дальневосточного Государственного Института Искусств Гали Яковлевна Островская.
Она родилась 16 мая 1936 года в Красноярске. В 1956 году окончила Дальневосточный государственный университет, филологический факультет - и со временем стала ведущим и авторитетным специалистом в области телевизионной журналистики и театральной критики.
Гали Яковлевна - автор книг «На сцене и за кулисами», «Телебайки», трилогии о Краевом Академическом театре им. М. Горького. Она автор многочисленных публикаций в краевых и российских изданиях. Ее материалы хорошо знакомы широкому читательскому кругу - тем, кому интересна культурная, творческая и театральная жизнь Приморья.
Большая часть её трудовой деятельности прошла в Приморском Комитете по телевидению и радиовещанию. Г. Я. Островская стояла у истоков становления телевидения в Приморском крае. Начав с должности редактора молодежного вещания, она много лет проработала старшим редактором в литературно-драм
Одновременно с журналистикой на телевидении она начала свою педагогическую деятельность в Дальневосточном Государственном Институте Искусств, где проработала более 40 лет.
Награждена Знаком Отличия «За заслуги перед Владивостоком» второй степени, Почетными грамотами губернатора Приморского края, и Думы города Владивостока.
Но одна из наград Гали Яковлевны уникальна и беспрецендентна. Она стала единственной из театральных критиков и журналистов Приморья обладательницей Гран-при фестиваля-конкур
Память об этой яркой незаурядной личности, внесшей существенный вклад в развитие театральной культуры Приморского края, сохранится в сердцах многих людей…
Прощание с Гали Яковлевной Островской состоится 10 января в фойе здания Дальневосточного Государственного Института Искусств.
Приморское региональное отделение
Союза Театральных Деятелей
Российской Федерации.
Труппы Приморских театров.
Коллеги, друзья.