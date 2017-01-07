Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье 17:04, 07 января Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек 16:57, 07 января На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены 16:10, 07 января Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
Новостная лента
Январь, 07 суббота
17:19
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
17:19
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
17:19
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
17:04
Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
16:57
На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
16:41
Ученые ищут новый дом для человечества
16:17
Сотрудники приморской ГАИ подарили сиротам новогоднюю сказку
16:10
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
15:36
Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови
14:56
Страшная авария произошла в Приморье
14:21
Фото Анны Семенович без макияжа шокировало ее поклонников Фото
13:52
В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе Фото
13:27
Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке
12:51
Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока Фото
12:12
Владивостокский Дед Мороз ограбил доверчивую женщину
11:42
Рождественское утро в Приморье началось с пожара в торговом центре Фото
11:17
Собчак напугала людей семейным фото из театра Фото
10:47
Житель Владивостока задержан по подозрению в поджоге "крузака"
10:21
Американский бомбардировщик "потерял" двигатель в полете
09:51
В Приморье 10 фирм поплатились за игнорирование Роскомнадзора
09:02
Гороскоп на 7 января
08:25
В Приморье 7 января - хорошая погода
07:42
Оказалось, что Angry Birds - это реальность
06:02
В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов
03:34
ФСБ разыскивает похищенный московский грузовик
02:09
Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши» Видео
00:33
В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры
Январь, 06 пятница
23:45
Мозг можно накачать, занимаясь спортом, - ученые
23:01
Девушка выпала из окна во Владивостоке
22:10
Ученые узнали, когда мужчина окончательно прощается с детством
20:13
В Башкирии погиб школьник, показав приятелю огнедышащего дракона
19:15
Мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду в Китае
18:07
Частый секс влияет на размер и форму половых органов, - ученые
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Сотрудники приморской ГАИ подарили сиротам новогоднюю сказку

Необычные Дед Мороз и Снегурочка пришли к ребятам не с пустыми руками
Фото: ГИБДД Приморского края Фото: ГИБДД Приморского края
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему пришли подарить новогоднюю сказку воспитанникам подшефного детского дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Полицейские создали атмосферу праздника, окружили заботой и вниманием мальчишек и девчонок, оставшихся без попечения родителей.

Инспектор по розыску Владимир Новаковский охотно согласился исполнить роль полицейского Деда Мороза и подарить детям радость и хорошее настроение. Добрый Дедушка Мороз пришелся по душе мальчишкам и девчонкам. Они еле сдерживали восторг. И даже не обратили внимание на то, что из под праздничной шубы волшебника проглядывала форма полицейского.

Ребята наперебой рассказывали Дедушке Морозу стихи, пела новогодние песни, водили хоровод вокруг красавицы-ели. Дети приняли участие в конкурсах и викторинах на знание Правил дорожного движения.

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка пришли к ребятам не с пустыми руками. Новогодний волшебник из своего мешка то и дело доставал фрукты, конфеты, канцелярские принадлежности.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
16:10, 07 января 2017 Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены

Экспресс-доставка "наткнулась" на электронное декларирование

Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови
15:36, 07 января 2017 Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови

В акции принял участие 71 человек

В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе
13:52, 07 января 2017 В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе

Всероссийский мониторинг проводился для обновления ​карт покрытия федеральных трасс мобильной сетью

Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока
12:51, 07 января 2017 Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока

Волшебник поздравил с наступлением 2017 года 15 находящихся здесь подростков

Гороскоп на 7 января
09:02, 07 января 2017 Гороскоп на 7 января

Сегодня нет места хитростям и недомолвкам

В Приморье 7 января - хорошая погода
08:25, 07 января 2017 В Приморье 7 января - хорошая погода

Без осадков, температура воздуха +2...-11°C

Оказалось, что Angry Birds - это реальность
07:42, 07 января 2017 Оказалось, что Angry Birds - это реальность

Моржи любят поиграть в опасные игры с птицами