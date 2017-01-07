Сотрудники приморской ГАИ подарили сиротам новогоднюю сказку

Необычные Дед Мороз и Снегурочка пришли к ребятам не с пустыми руками

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему пришли подарить новогоднюю сказку воспитанникам подшефного детского дома, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Полицейские создали атмосферу праздника, окружили заботой и вниманием мальчишек и девчонок, оставшихся без попечения родителей.

Инспектор по розыску Владимир Новаковский охотно согласился исполнить роль полицейского Деда Мороза и подарить детям радость и хорошее настроение. Добрый Дедушка Мороз пришелся по душе мальчишкам и девчонкам. Они еле сдерживали восторг. И даже не обратили внимание на то, что из под праздничной шубы волшебника проглядывала форма полицейского.

Ребята наперебой рассказывали Дедушке Морозу стихи, пела новогодние песни, водили хоровод вокруг красавицы-ели. Дети приняли участие в конкурсах и викторинах на знание Правил дорожного движения.

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка пришли к ребятам не с пустыми руками. Новогодний волшебник из своего мешка то и дело доставал фрукты, конфеты, канцелярские принадлежности.