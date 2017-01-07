Приморские полицейские провели новогодний рейд

В Надеждинском районе прошла акция "Правопорядок"

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В дни новогодних праздников на территории Надеждинского района Приморского края прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

В общем инструктаже нарядов комплексных сил и средств районного отдела полиции и членов добровольной народной дружины «Надежда» принял участие глава администрации Надеждинского района Алексей Губарев. Начальник отдела МВД России по Надеждинскому району подполковник полиции Евгений Трушин определил цели и задачи рейда, нацелив его участников на профилактику преступлений и правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения и охрану общественного порядка на территории района в период проведения Новогодних праздников.

На основании анализа уличной преступности сотрудниками полиции были разработаны маршруты патрулирования. Подготовлены списки граждан, состоящих на профилактических учетах, ранее судимых, условно осужденных, досрочно освобожденных, наркозависимых, лиц находящихся без регистрации, ведущих антиобщественный образ жизни.

По завершению инструктажа дружинники вместе с сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными, инспекторами патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы отправились в рейд.

Проведены мероприятия по предупреждению нарушений Правил дорожного движения, разъяснению гражданам норм действующего законодательства. В ходе рейда инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД совместно с добровольцами составили тринадцать протоколов об административных правонарушениях.

Участники смешанных патрулей в составе дружинников и инспекторов патрульно-постовой службы выявили и пресекли четыре административных правонарушения. По местам жительства проверены 17 граждан, состоящих на профилактическом учете.