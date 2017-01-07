В Приморье на впустили 3 партии радиоактивных автомобилей за год

Итоги-2016

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В 2016 году через пункты пропуска Приморского края на территорию Российской Федерации было ввезено 57 712 партий товаров, в отношении которых проведен санитарно-карантинный контроль специалистами санитарно-карантинных пунктов совместно с должностными лицами таможенных органов. По результатам санитарно-карантинного контроля специалистами санитарно-карантинных пунктов запрещено к ввозу 3 партии автотранспорта бывшего в употреблении с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Данный товар возвращен в Японию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.