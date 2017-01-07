В 2016 году через пункты пропуска Приморского края на территорию Российской Федерации было ввезено 57 712 партий товаров, в отношении которых проведен санитарно-карантинный контроль специалистами санитарно-карантинных пунктов совместно с должностными лицами таможенных органов. По результатам санитарно-карантинного контроля специалистами санитарно-карантинных пунктов запрещено к ввозу 3 партии автотранспорта бывшего в употреблении с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Данный товар возвращен в Японию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.
В Приморье на впустили 3 партии радиоактивных автомобилей за год
Итоги-2016Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.
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