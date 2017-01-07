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Общество

О карантинном контроле в Приморье в 2016 году

Выявлено 19 больных
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В 2016 специалистами санитарно-карантинных пунктов Приморского края в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации досмотрено 1123495 прибывших из-за рубежа лиц на наличие признаков инфекционных заболеваний (на 28,2 % больше в сравнении с аналогичный периодом 2015 года), из них 298359 (26,6%) в воздушном пункте пропуска Аэропорт Владивосток (Кневичи), 75803 (6,7%) в морских пунктах пропуска и 749333 (66,7%) в автомобильных пунктах пропуска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

С признаками инфекционных заболеваний, за 2016 год выявлено 19 человек (15 человек за 2015 г.). Это пассажиры с признаками острых кишечных инфекций, респираторных заболеваний. По результатам медицинского обследования опасные инфекционные болезни не выявлены.

Все санитарно-карантинные пункты оснащены оборудованием для дистанционного измерения температуры тела человека и необходимым противоэпидемическим имуществом.

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