Во владивостокском продуктовом магазине нашли спирт под прилавком

"Охота" на суррогат в Приморье продолжается

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Во владивостокском продуктовом магазине на улице Часовитина в ходе рейда правоохранительных органов изъята партия спирта, которым торговали из-под полы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья. Раствор этилового спирта, который, как написано на этикетке, предназначен для наружного употребления и приготовления лекарств, хранился под прилавком. Продавали 95-градусный товар по 50 рублей за 100-миллилитровый флакон.

Товар изъят, составлен протокол. К продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

В этот же день, 5 января, и в других городах Приморья прошли рейды, в результате которых в 6 торговых точках (из 42 проверенных) было обнаружено более 27 литров спиртосодержащей непищевой продукции и более 22 литров алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Стоит отметить, что "охота" за суррогатом алкоголя была фактически объявлена по всей России после того, как в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления "косметическим средством" "Боярышник" умерло несколько десятков человек.

С конца декабря в Приморском крае работает "горячая линия", по телефону которой (7 (423) 254-82-10) граждане могут сообщить о подпольной торговле спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. А с 3 по 5 января в общей сложности из подпольного оборота было изъято 709 бутылок спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом около 75 литров. Также сотрудниками полиции было арестовано 236 литров алкогольной продукции, продававшейся без лицензии.