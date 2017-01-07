Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье

Трагедия произошла на неосвещенном пешеходном переходе

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Жительницу посёлка Кавалерово Приморского края сбил "Ниссан Дизель", следовавший по дороге Осиновка-Рудная Пристань, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Приморскую газету".

Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на неё совершил наезд большегруз. На место происшествия прибыли инспекторы ДПС и бригада медиков.

- В результате автоаварии женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшей, - уточнили в пресс-службе краевого УМВД.

Сейчас полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства аварии. В полиции подчеркнули, что водитель иномарки в момент ДТП был трезв. Среди причин ДТП эксперты называют отсутствие уличного освещения на данном участке дороги.