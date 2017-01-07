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Страшная авария произошла в Приморье

Водитель иномарки выжил в лобовом столкновении с фурой
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Водитель легкового автомобиля Тойота Карина выжил в лобовом столкновении с фурой марки Исудзу в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС. Хозяину Тойоты повезло, что у него был автомобиль с правым рулем, а на соседнем сиденье не было пассажира. Благодаря счастливой случайности - которую многие интернет-пользователи называют рождественским чудом - эта авария только серьезно покорежила железо, но не повлекла человеческих жертв.

В обстоятельствах ДТП, которое произошло перед Черниговкой со стороны Спасска, разбираются специалисты. Тем временем объезд пока возможен только по полю.

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