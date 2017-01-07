Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье 17:04, 07 января Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек 16:57, 07 января На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены 16:10, 07 января Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
Новостная лента
Январь, 07 суббота
17:19
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
17:19
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
17:19
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
17:04
Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
16:57
На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
16:41
Ученые ищут новый дом для человечества
16:17
Сотрудники приморской ГАИ подарили сиротам новогоднюю сказку
16:10
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
15:36
Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови
14:56
Страшная авария произошла в Приморье
14:21
Фото Анны Семенович без макияжа шокировало ее поклонников Фото
13:52
В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе Фото
13:27
Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке
12:51
Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока Фото
12:12
Владивостокский Дед Мороз ограбил доверчивую женщину
11:42
Рождественское утро в Приморье началось с пожара в торговом центре Фото
11:17
Собчак напугала людей семейным фото из театра Фото
10:47
Житель Владивостока задержан по подозрению в поджоге "крузака"
10:21
Американский бомбардировщик "потерял" двигатель в полете
09:51
В Приморье 10 фирм поплатились за игнорирование Роскомнадзора
09:02
Гороскоп на 7 января
08:25
В Приморье 7 января - хорошая погода
07:42
Оказалось, что Angry Birds - это реальность
06:02
В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов
03:34
ФСБ разыскивает похищенный московский грузовик
02:09
Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши» Видео
00:33
В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры
Январь, 06 пятница
23:45
Мозг можно накачать, занимаясь спортом, - ученые
23:01
Девушка выпала из окна во Владивостоке
22:10
Ученые узнали, когда мужчина окончательно прощается с детством
20:13
В Башкирии погиб школьник, показав приятелю огнедышащего дракона
19:15
Мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду в Китае
18:07
Частый секс влияет на размер и форму половых органов, - ученые
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены

Экспресс-доставка "наткнулась" на электронное декларирование
Фото: Nnm.me Фото: Nnm.me
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Китайский интернет-ретейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию, которую осуществляет логистическая компания SPSR, из-за проблем с растаможиванием на границе: об этом говорится в письме AliExpress, которое 7 января получили продавцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Золотой Рог".

"По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию, однако это не повлияло на отправленные почтой посылки. Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс- отправлений ФТС России", - говорится в письме.

AliExpress просит продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в Россию через SPSR, и договориться с покупателем о других способах доставки. При этом уже поступившие в Россию через SPSR посылки, которые прошли растаможивание, будут доставлены без задержек, заверили в AliExpress.

Один из торгующих через AliExpress предпринимателей сообщил на условиях анонимности, что проблемы с доставкой через SPSR в Россию начались еще в конце декабря 2016 года - тогда предприниматель начал получать уведомления о том, что отправление задержано в пункте таможенного оформления. Проблем при отправке товаров через другие логистические компании пока не возникало, говорит он.

Однако, по информации генерального директора SPSR Express Владимира Солодкина, проблема коснулась всех экспресс-операторов, участвующих в эксперименте ФТС по электронному декларированию зарубежных отправлений.

"Говорить о приостановке со стороны ФТС некорректно. Начиная со 2 января ФТС начала запрашивать предоставление копий паспортных данных получателей на бумажных носителях в большем объеме, нежели ранее", - сказал Солодкин, комментируя причины задержки посылок с товарами на границе.

По его словам, операторы контактного центра SPSR Express в индивидуальном порядке обзванивают адресатов посылок для получения копий их паспортных данных на бумажных носителях и для последующего предоставления их в ФТС.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови
15:36, 07 января 2017 Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови

В акции принял участие 71 человек

В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе
13:52, 07 января 2017 В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе

Всероссийский мониторинг проводился для обновления ​карт покрытия федеральных трасс мобильной сетью

Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока
12:51, 07 января 2017 Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока

Волшебник поздравил с наступлением 2017 года 15 находящихся здесь подростков

Гороскоп на 7 января
09:02, 07 января 2017 Гороскоп на 7 января

Сегодня нет места хитростям и недомолвкам

В Приморье 7 января - хорошая погода
08:25, 07 января 2017 В Приморье 7 января - хорошая погода

Без осадков, температура воздуха +2...-11°C

Оказалось, что Angry Birds - это реальность
07:42, 07 января 2017 Оказалось, что Angry Birds - это реальность

Моржи любят поиграть в опасные игры с птицами

В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов
06:02, 07 января 2017 В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов

Мужчина обратился к полицейским, чтобы узнать стоимость находки