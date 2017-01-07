Установлен идеальный возраст для лишения девственности

Ученые не рекомендуют торопиться

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Американские ученые установили идеальный возраст для первого секса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Они убеждены, что идеальным для первого сексуального опыта является возраст 18-19 лет.

Как объяснили ученые, именно в этом возрасте мужские и женские половые органы уже сформированы. Помимо этого, кроме физической зрелости, также к этому возрасту человек достигает и психологической зрелости. Именно по этим причинам, считают специалисты, лучше не торопиться начинать половую жизнь слишком рано. Как объясняют специалисты, человек должен быть готов к сексу не только физически, но и на психологическом уровне.

Сообщили ученые и об исследовании, в котором участвовали около 5 тыс девушек и парней в возрасте от 14 до 25 лет. Всем добровольцам предложили заполнить анкету, сформированную из вопросов интимной тематики.

Оказалось, что 50% участников исследования начали заниматься сексом еще до достижения 16 лет. 39% участников заявили, что первый секс у них был, когда им исполнилось 16-21 год. 40% опрошенных заявили, что начали заниматься сексом уже после свадьбы. При этом 60% опрошенных при первом половом контакте использовали презерватив.