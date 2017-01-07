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Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В токсикологическое отделение владивостокской больницы госпитализирован 12-летний школьник в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на primnews. Знакомство ребенка со спиртным закончилось вызовом "скорой" и оказанием соответствующей первой медицинской помощи.

Пока пострадавший будет проводить начало третьей четверти на больничной койке, а врачи - стараться минимизировать вред его здоровью, правоохранительные органы будут устанавливать, кто, где и зачем наливал ребенку спиртное.

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