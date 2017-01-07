Показатель улучшился на 20% в сравнении с 2015 годом

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В Приморском крае младенцы стали выживать чаще. Об этом рассказал вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

– С начала 2016 года в Приморье снижена младенческая смертность на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказал он. - Это очень важный и качественный показатель. Для снижения младенческой и материнской смертности в Приморском крае определен план мероприятий, так называемая «дорожная карта». Медицинская помощь женщинам и детям обеспечивается многопрофильной сетью лечебно-профилактических учреждений Приморского края, участвующих в программе госгарантий и с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

Снизить показатели младенческой смертности удалось за счет комплекса мер. Так, на территории Приморского края открыты межрайонные акушерско-гинекологические центры для обслуживания населения.

В июле 2016 года у нас открыт краевой неонатальный центр на базе КГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» для обеспечения регулярных выездов врачей-специалистов в районы Приморского края. Они оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь. Кстати, в этом году данный центр посетила и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая высоко оценила организацию помощи новорожденным в крае.

Новые принципы организации пренатальной диагностики и организация пренатального консилиума также привели к улучшению ранней диагностики врожденных пороков развития.

Конечно же, вершина айсберга в этом направлении – наш Перинатальный центр. Ежегодно здесь внедряются новые технологии, открываются дополнительные отделения. В этом году, например, здесь подключена центральная станция мониторинга состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это позволяет постоянно контролировать состояние новорожденных. С момента открытия центра в нем родилось более 6 тысяч новорожденных, из них 18% – недоношенные детки.