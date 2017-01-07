Владивостокский Дед Мороз ограбил доверчивую женщину

Ущерб превысил 50 тысяч рублей

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Подозреваемого в квартирной краже злоумышленника разыскивают полицейские Владивостока: мужчина в костюме Деда Мороза обворовал жительницу одного из домов на улице Успенского - и скрылся с места преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VL.ru. По информации источника в правоохранительных органах, криминальный курьез произошел в новогодние праздники ночью, когда в гости к женщине с поздравлением нагрянул Дед Мороз. Ничего не подозревающая хозяйка квартиры впустила гостя в жилище, где незнакомец предложил выпить в честь праздника шампанского.

По всей видимости, "волшебник" что-то подмешал в спиртное, так как после выпитого бокала потерпевшая почувствовала слабость и заснула. В это время преступник обыскал квартиру: он вынес смартфон, ноутбук и деньги. Общий ущерб от действий криминального Деда Мороза превысил 50 тысяч рублей.

"Cherchez la femme," - отмечают интернет-комментаторы и предлагают искать корни поступка "дедушки" в желании поладить со своей "снегурочкой".