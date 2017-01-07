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Ученые ищут новый дом для человечества

Поиск пригодных для жизни экзопланет продолжается
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Ученые из Американского астрономического общества считают, что некоторые экзопланеты могут быть пригодны для жизни, но чтобы эта гипотеза подтвердилась, нужно провести дополнительные исследования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Специалисты пояснили, почему ряд экзопланет может быть пригоден для жизни человека: исследователи считают, что химический состав некоторых экзопланет отличается от состава Солнца. Однако утверждать, что на этих планетах возможна жизнь пока еще слишком рано, так как для начала ученым необходимо тщательно исследовать рельеф экзопланет и его состав.

Также исследователи предполагают, что на этих планетах есть движение литосферных плит и магнитные поля, что является главным условием для зарождения жизни.

Напомним, что экзопланеты - это небесные тела, которые находятся за пределами Солнечной системы. По своему составу и размеру они похожи на Землю. Планеты размером с Землю были найдены вокруг многих звезд, расположенных за пределами Солнечной системы, но это совсем не означает, что они похожи на нашу планету. Некоторые из этих небесных тел были обнаружены на орбитах звезд с химическим составом совершенно отличным от Солнца, и эти различия имеют важное значение для процесса зарождения жизни.

Астрономы из проекта Sloan Digital Sky Survey с помощью 2,5-метрового широкоугольного телескопа (обсерватория Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико) изучили звезды Kepler 102 и Kepler 407. Они выяснили, что вторая практически идентична Солнцу по массе, а вот Kepler 102 немного меньше. Однако Kepler 407 имеет в своем составе гораздо больше кремния. Планета, которая обращается вокруг Kepler 407 (названа «Джанет»), вероятно, богата минералом гранатом. Планета Kepler 102 «Оливия» в то же время содержит много оливина, как и Земля. Это указывает на то, что на последней наиболее вероятны геологические процессы, необходимые для появления жизни.

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