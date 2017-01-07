Фото Анны Семенович без макияжа шокировало ее поклонников

Раньше без косметики ее еще не видели

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Известная певица Анна Семенович разместила в Инстаграм снимок, на котором позирует без макияжа. Это фото вызвало бурю эмоций у ее подписчиков, так как они были шокированы внешним видом своей любимицы: раньше без косметики Семенович еще не видели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По отношению к такому непривычному внешнему виду певицы ее фанаты разделились на две категории. Одни выразили возмущение из-за того, что внешность Семенович без косметики далека от идеала. Другие - ее преданные поклонники - восхитились смелостью Анны.

Сама же бывшая солистка группы «Блестящие» под фотографией поздравила поклонников с Новым годом и наступающим Рождеством и пожелала всем любви и добра: «Дорогие мои с Рождеством вас. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни перезагрузки!!! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия».

Кстати, сама она проводит новогодние праздники на Бали.

Анна также рассказала, что едва не потерялась на пересадке в Пекине, но, благодаря незнакомой девушке и ее мужу она успела на посадку.