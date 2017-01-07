Собчак напугала людей семейным фото из театра

Фолловеры не поняли "прикола"

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Телеведущая Ксения Собчак напугала подписчиков своего Инстаграм семейным снимком из театра, куда она отправилась вместе с мамой Людмилой Нарусовой сразу после ретинолового пилинга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Молодая мама Ксения Собчак не может себе пока позволить отправиться на заграничные курорты, ведь у нее на руках сын-грудничок, поэтому во время новогодних каникул телеведущая решила развлечь себя походом в театр. Накануне Ксения вместе с семьей побывала на спектакле «Вернувшиеся», а фотоотчетом с культурного мероприятия поделилась со своими подписчиками.

В целом постановка понравилась Собчак, и она назвала ее «первой удачной попыткой "Sleep no more" в России». Большой восторг у молодой мамы вызвали декорации, продуманные до мелочей, на которых постановщики явно экономить не стали. Единственная претензия, которую высказала Ксения - почему спектакль был поставлен по пьесе Генрика Ибсена «Привидения».

«Одно но-почему эта ходилка сделана по Ибсену? То,что произведение "привидения" далеко не первого ряда, и ты совсем не помнишь сюжет, а следовательно, не понимаешь происходящего - большой минус восприятия», - прокомментировала постановку телеведущая – «В стране, где есть всенародно известные Гоголь с его "Вием" или Булгаков с "Мастером и Маргаритой" (которую до сих пор никто удачно не смог сделать - а тут идеальный формат же!!) зачем делать такой спектакль по Ибсену?».

Но поклонники Ксении не придали особого внимания ее критике, так как не могли оторвать взгляд от шокирующего фото, которым Собчак сопроводила свой пост. Оказалось, что телеведущая и ее мама перед походом в театр посетили салон красоты, где прошли процедуру ретинолового пилинга, поэтому на спектакль они пришли в косметических масках. Однако сама Собчак ничего необычного в этом не увидела:

«Спектакль "Вернувшиеся"- идеальное место после ретинолового пилинга - можно ходить в маске и не пугать людей!», - прокомментировала она свой необычный для театра внешний вид. А вот фанаты телеведущей были слегка шокированы тем, что Ксения вышла в свет в таком виде.