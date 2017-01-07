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Общество

Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови

В акции принял участие 71 человек
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Более 35,5 литров крови и её компонентов собрано в Приморье в первый рабочий день на краевой станции переливания крови во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, участниками донорской акции, которая прошла во Владивостоке 5 января, стал 71 человек:

«Несмотря на новогодние праздники, доноры нашли время и приняли участие в акции. Среди тех, кто пришёл на станцию сегодня, были и те, кто стали донорами впервые», – сообщила главврач Службы крови Ольга Горева. Она добавила, что приморские доноры – одни из самых активных доноров в России:

«Доноры Приморья – одни из тех, кто активно принимает участие в акциях, сдают кровь для спасения других людей на безвозмездной основе», – сказала Горева.

Напомним, что донор, который на безвозмездной основе сдал более 40 раз кровь, становится «Почетным донором России». Донорам положены различные меры социальной поддержки, так, например, ежегодно они получают единовременную выплату в размере 12 373 рублей.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 килограммов, не имеющий противопоказаний и с постоянной или временной регистрацией во Владивостоке. При посещении станции переливания крови обязательно нужно взять с собой паспорт.

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