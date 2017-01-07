В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе 13:52, 07 января В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе (Фото)
Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке 13:27, 07 января Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке
Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока 12:51, 07 января Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока (Фото)
Новостная лента
Январь, 07 суббота
14:17
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
14:17
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
14:17
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
13:52
В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе Фото
13:27
Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке
12:51
Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока Фото
12:12
Владивостокский Дед Мороз ограбил доверчивую женщину
11:42
Рождественское утро в Приморье началось с пожара в торговом центре Фото
11:17
Собчак напугала людей семейным фото из театра Фото
10:47
Житель Владивостока задержан по подозрению в поджоге "крузака"
10:21
Американский бомбардировщик "потерял" двигатель в полете
09:51
В Приморье 10 фирм поплатились за игнорирование Роскомнадзора
09:02
Гороскоп на 7 января
08:25
В Приморье 7 января - хорошая погода
07:42
Оказалось, что Angry Birds - это реальность
06:02
В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов
03:34
ФСБ разыскивает похищенный московский грузовик
02:09
Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши» Видео
00:33
В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры
Январь, 06 пятница
23:45
Мозг можно накачать, занимаясь спортом, - ученые
23:01
Девушка выпала из окна во Владивостоке
22:10
Ученые узнали, когда мужчина окончательно прощается с детством
20:13
В Башкирии погиб школьник, показав приятелю огнедышащего дракона
19:15
Мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду в Китае
18:07
Частый секс влияет на размер и форму половых органов, - ученые
17:29
Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2017 году
16:25
Пенсионный возраст в России будут поднимать постепенно
16:02
В Хабаровске полыхал склад деревянных изделий
15:59
В Благовещенске сгорел автомобильный бокс на десятки машин
15:20
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года
15:02
Полицейский Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центр в Приморье
14:34
Рождественские гадания 2017
14:01
Несовершеннолетние преступники Приморья получили подарки к Новому году
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока

Волшебник поздравил с наступлением 2017 года 15 находящихся здесь подростков
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Дед Мороз в новогодние праздники побывал и в СИЗО Владивостока: волшебник поздравил с наступлением 2017 года 15 находящихся здесь подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. В учреждении содержатся несовершеннолетние, подозреваемые в совершении преступлений.

Председатель Общественного совета ведомства Светлана Морозова поздравила подростков из следственного изолятора Владивостока с новогодними праздниками, передав им подарки. 

Праздничное мероприятие началось с театрализованного представления. В основу сюжета легла поучительная история, в которой сказочные персонажи - лиса и медведь, совершив преступления, попали в тюрьму. Раскаявшись, звери написали письмо Деду Морозу, попросив освобождения и пообещав впредь не нарушать закон.

После спектакля ребятам были вручены фрукты, сладости и подарки, подготовленные Светланой Морозовой при поддержке администрации Владивостока.

Светлана Сергеевна подчеркивает, что с каждым годом число несовершеннолетних подследственных владивостокского СИЗО неизменно сокращается: «С несовершеннолетними подозреваемыми я работаю 26 лет. Помню, в 90-е годы в этом же СИЗО находилось до 200 подростков. Попадались кто за что. Кто-то курицу украл, кто-то – конфеты. Дети есть хотели. Сегодня таких оступившихся подростков в разы меньше, потому что меняется отношение общества к ним, эффективнее работают органы системы профилактики. Я уверена, это правильно. В тюрьму ребята чаще всего попадают не потому, что они такие плохие, а потому, что взрослые вовлекли их в противоправную деятельность или никто не помог, не обратил внимания на подростка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. С такими несовершеннолетними нужно работать, чтобы они закон больше не преступали».
На сегодняшний день во владивостокском СИЗО содержатся 15 несовершеннолетних. Большинство из них — мальчишки 16-17 лет. Есть те, кого привезли из воспитательных колоний, есть те, кто попал впервые. Объединяет ребят одно – у них есть шанс начать нормальную жизнь.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 7 января
09:02, 07 января 2017 Гороскоп на 7 января

Сегодня нет места хитростям и недомолвкам

В Приморье 7 января - хорошая погода
08:25, 07 января 2017 В Приморье 7 января - хорошая погода

Без осадков, температура воздуха +2...-11°C

Оказалось, что Angry Birds - это реальность
07:42, 07 января 2017 Оказалось, что Angry Birds - это реальность

Моржи любят поиграть в опасные игры с птицами

В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов
06:02, 07 января 2017 В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов

Мужчина обратился к полицейским, чтобы узнать стоимость находки

Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши»
02:09, 07 января 2017 Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши»

Рэпер сделал подарок своей дочери

Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2017 году
17:29, 06 января 2017 Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2017 году

Какие премьеры больше всего ждут в мире

Полицейский Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центр в Приморье
15:02, 06 января 2017 Полицейский Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центр в Приморье

Для ребят были подготовлены подарки