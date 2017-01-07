Гороскоп на 7 января

Сегодня нет места хитростям и недомолвкам

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

По гороскопу 7 января - это день четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Во всяком случае, звезды будут активно склонять именно к этому, пробуждая у людей желание добиться определенности по любым вопросам – в том числе и по тем, в которых это в принципе невозможно. Именно поэтому день плохо подходит для творчества, креатива, выяснения отношений и любых других сфер, где нет готовых ответов и «2+2» не всегда равно четырем. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп.

В этот день ситуация потребует от Овна решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т. д. – на любой подобный подвиг у Овна хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Овну сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Телец не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато будет способен кого угодно заставить согласиться со своим. Даже если обычно он – сама дипломатичность, 7 января на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Тельца лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Телец будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.

Близнецы будут склонны раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг них действительно может быть немало. В какой-то момент Близнецы способны обнаружить, что выпустили контроль над ситуацией из рук, и от их усилий мало что зависит. Звезды советуют Близнецам расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию им не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Чтобы день прошел без эксцессов, Раку просто необходимо проявлять гибкость. Однако именно к этому гороскоп его не склоняет: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Раку следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор.

Сегодня Лев способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования. Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер; Льву в этом не будет равных. Помимо этого, звезды советуют ему подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите, в дальнейшем могут сильно облегчить жизнь.

Дева может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует ее внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, она станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у нее поддержки, или же Дева просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Деве следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Весы будут настроены на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Весы готовы в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял их любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против них коварные планы – Весы не дадут спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, они будут беспощадны. Плохо только, что в кругу друзей и семьи их обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».

Скорпион в этот день будет настоящим максималистом. Ему захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Скорпион будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Скорпиону следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.

Стрельцу придется в этот день сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, что кто-то попросит Стрельца честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Стрелец поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него в течение дня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Если в последнее время Козерог выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то 7 января ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Козерог способен стать в этот день. Гороскоп предупреждает, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Козерог может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Водолей способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана. По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Водолей будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Водолей может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

7 января Рыбы рискуют стать объектом критики. Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя. Лучше прежде, чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?