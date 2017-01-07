В Приморье 7 января - хорошая погода

Без осадков, температура воздуха +2...-11°C

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

7 января погоду в Приморском крае определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер север-западный умеренный. Температура воздуха +2...-11°C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня умеренный до сильного. Температура -2...-4 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+2°C.