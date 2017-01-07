По счастью, на борту самолета не было оружия

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Американский стратегический бомбардировщик B-52 «потерял» в полете один из своих двигателей. К счастью, оружия на борту не было, а самолет смог успешно вернуться на базу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

У самолета Boeing B-52H Stratofortress в полете отвалился один из восьми турбореактивных двигателей Pratt & Whitney TF33-P/103. В это время бомбардировщик выполнял учебный полет в районе базы ВВС США «Минот», штат Северная Дакота. На борту самолета находились пять человек: никто из них в результате инцидента не пострадал. Важно отметить, что никакого вооружения в момент полета на борту самолета не было.

Вскоре после инцидента военными был послан поисковый вертолет: обломки двигателя удалось обнаружить в 40 км от базы «Минот». Причина ЧП пока что неизвестна. После проведенного расследования будет принято решение о дальнейшей эксплуатации двигателей Pratt & Whitney TF33-P/103.

Потеря двигателя стала однозначно не самым пугающим ЧП в истории эксплуатации B-52. Так, в 60-е годы произошло несколько крушений этих бомбардировщиков, имеющих на борту термоядерные бомбы. Последняя же крупная авария с участием B-52 случилась 18 мая 2016 года. Тогда самолет разбился вскоре после взлета с авиабазы Андерсен на острове Гуам, экипаж выжил.

Бомбардировщик B-52 совершил первый полет в далеком 1952 году. А в 1955-м началась эксплуатация этой машины. Всего США произвели 744 самолета B-52, большая часть которых давно выведена из боевого состава. Сейчас на вооружении ВВС США находится около 60 таких бомбардировщиков.

Несмотря на очень солидный возраст, модернизированный B-52 даже сейчас является весьма совершенной и очень эффективной боевой машиной, способной применять почти весь спектр высокоточных вооружений класса «воздух-поверхность», имеющихся в арсенале ВВС США. К тому же B-52 – единственный американский стратегический бомбардировщик, который несет ядерное оружие. Военные США планируют эксплуатировать Stratofortress примерно до 2040 года.